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(Görüntülü Haber) Konya'da 23 Nisan kutlaması

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı

23 Nisan 2018 16:22

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Kutlama törenlerine, Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başlandı ardından Mevlana Kültür Merkezi\'ne geçildi. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 3\'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende öğrenciler tarafından gerçekleştirilen mehteran, halk oyunları ve jimnastik gösterileri ilgiyle izlendi. Suriye uyruklu ortaokul öğrencisi Rama El İbrahim\'in okuduğu \'23 Nisan\' şiiri alkış aldı. Programı izlemeye gelen minik öğrenciler de büyük mutluluk yaşadı.

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