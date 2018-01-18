(Görüntülü Haber) Konya'da 2 kişi yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Hasan Uçmaz ve Hüseyin Akbulut, iddiaya göre yolda karşılaştıkları kimlikleri belirlemeyen 2 kişi tarafından bıçaklandı. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.



Olay, saat 00.50 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi\'nde meydana geldi. Hasan Uçmaz ve Hüseyin Akbulut, yolda yürüdükleri sırada iddiaya göre karşılarından gelen 2 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Hasan Uçmaz, Beyhekim Devlet Hastanesi\'ne, Hüseyin Akbulut ise Selçuk üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaya karışan 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

