(Görüntülü Haber) Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek'in mutlu günü

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/ KONYA,(DHA)- KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Tahir Akyürek\'in oğlu Hasan Sami Akyürek ile gelin Ceylan Sağlam yaşamlarını birleştirdi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın şahitliğini yaptığı nikahı ise Akyürek kendisi kıydı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek\'in oğlunun düğünü, Selçuklu Belediyesi tarafından yeni yapılan kongre merkezinde gerçekleşti. Düğüne eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi Yakup Canbolat, Karaman Valisi Fahri Meral, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Ak Parti Konya Milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Psikolog olan gelin Ceylan ve bir şirkette yönetici olan damat Hasan Sami Akyürek çiftinin nikahını ise Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek kıydı. Çiftin şahitliğini ise başta eski Başbakan Davutoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Ak Parti Konya Milletvekilleri yaptı. Akyürek ailesi nikahın ardından tebrikleri kabul etti. Düğüne Başkan Akyürek\'in kayınbiraderi olan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'Bylock\' adlı haberleşme programını kullandığı iddiasıyla geçen pazartesi günü Cumhuriyet Başsavcılığı\'na ifade veren, bir gün sonra da görevinden istifa eden Atiker Konyaspor\'un eski başkanı Ahmet Şan katılmadı.