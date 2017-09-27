T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Konukoğlu: Küçük işletmeler ayakta durmak için birleşmeli

GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'te kurulu Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı ayakta durması için birleşmesi gerektiğini söyledi

27 Eylül 2017 17:19

GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'te kurulu Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı ayakta durması için birleşmesi gerektiğini söyledi. Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu Şirehan Otel\'de düzenlenen \'2\'nci Perakendeciler Teknolojileri\' konferansına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan konferans Abdulkadir Konukoğlu\'nun hayatını anlatan sinevizyon gösterimi ile devam etti. Konukoğlu, büyük işletmelerin hızla geliştiği teknoloji çağında küçük firmaların da ayakta kalması için birleşmesi gerektiğini söyledi. İnsanların artık kartlar, cep telefonları ile alıveriş yaptığını ve küçük firmaların bu hıza biran önce ayak uydurması gerektiğini belirten Konukoğlu şöyle konuştu: \"Küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı ayakta durması için, mücadele etmesi gerekiyor. Bunun da yolu birleşmeden geçiyor, küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı birleşmesi gerekiyor. Küçük işletmelerin ayakta kalması için bir olması lazım birleşmesi lazım, 3-4 firma birleşip birlikte hareket ederse mücadele de daha başarılı olacaktır. Teknolojinin çok hızlı ilerlediği bir çağda yaşıyoruz artık kartlar, cep telefonları ile alışveriş yapıyor. Bu fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım, Türkiye çok hızlı gelişen bir ülke ve bizim dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor.\" Konuşmanın ardından Abdulkadir Konukoğlu katılımcıların sorularını cevapladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GAZİANTEPDHA GAZİANTEPSanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir KonukoğluOtelPerakendeciler TeknolojileriSaygıMarşıAbdulkadir KonukoğluKonukoğluBununKüçükTeknolojininBuTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24