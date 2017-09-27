(Görüntülü Haber) Konukoğlu: Küçük işletmeler ayakta durmak için birleşmeli

GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'te kurulu Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı ayakta durması için birleşmesi gerektiğini söyledi. Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu Şirehan Otel\'de düzenlenen \'2\'nci Perakendeciler Teknolojileri\' konferansına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan konferans Abdulkadir Konukoğlu\'nun hayatını anlatan sinevizyon gösterimi ile devam etti. Konukoğlu, büyük işletmelerin hızla geliştiği teknoloji çağında küçük firmaların da ayakta kalması için birleşmesi gerektiğini söyledi. İnsanların artık kartlar, cep telefonları ile alıveriş yaptığını ve küçük firmaların bu hıza biran önce ayak uydurması gerektiğini belirten Konukoğlu şöyle konuştu: \"Küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı ayakta durması için, mücadele etmesi gerekiyor. Bunun da yolu birleşmeden geçiyor, küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı birleşmesi gerekiyor. Küçük işletmelerin ayakta kalması için bir olması lazım birleşmesi lazım, 3-4 firma birleşip birlikte hareket ederse mücadele de daha başarılı olacaktır. Teknolojinin çok hızlı ilerlediği bir çağda yaşıyoruz artık kartlar, cep telefonları ile alışveriş yapıyor. Bu fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım, Türkiye çok hızlı gelişen bir ülke ve bizim dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor.\" Konuşmanın ardından Abdulkadir Konukoğlu katılımcıların sorularını cevapladı.