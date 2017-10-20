(Görüntülü Haber) Kontrolden çıkan otomobil parka girdi

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA) GAZİANTEP\'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, kontrolden çıkıp korkuluk demirlerini devirdiği parka girdi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, sabah saatlerinde Şehitşahin Caddesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AT 2645 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önce demir korkuluklarına çarptığı Cami Parkı\'nı girerek durabildi. Kazada otomobil hasar görürken, şans eseri yaralanan olmadı. Hasar gören otomobil, polislerin incelemesinin ardından otoparka çekilirken kaza sonrası kayıplara karışan sürücüsün bulunması için çalışma başlatıldı.