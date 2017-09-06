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(Görüntülü Haber) Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

ANTALYA'da 19 yaşındaki Ferhat Elaltunkara yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak bir işyerinden içeri girdi

06 Eylül 2017 22:12

ANTALYA\'da 19 yaşındaki Ferhat Elaltunkara yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak bir işyerinden içeri girdi. Kaza, saat 15.40 sıralarında Muratpaşa İlçesi Bülent Ecevit Bulvarı\'nda meydana geldi. Kullandığı 35 THF 70 otomobille kent merkezine gelmek için yola çıkan Ferhat Elaltunkara, aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden aracın kontrolünü kaybetti. Hızla kaldırıma çıkan otomobil, palmiye ağacını devirdikten sonra bir işyerinin camından içeri girdi. Kazada otomobil ve işyerinde maddi hasar meydana gelirken Elaltunkara da yaralandı. Elaltunkara\'ya ilk müdahaleyi işyeri çalışanları yapıp ambulans çağırdı. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Ferhat Elaltunkara\'yı yakında bulanan özel bir hastaneye götürdü.

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