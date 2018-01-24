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(Görüntülü Haber) KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNİ DEVİREREK DURDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Zeytinburnu'nda gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil önce aydınlatma direğine çarparak devirdi, daha sonra da yol kenarında bulunan demir dubaları yerinden kopardı

24 Ocak 2018 10:22

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA 

Zeytinburnu\'nda gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil önce aydınlatma direğine çarparak devirdi, daha sonra da yol kenarında bulunan demir dubaları yerinden kopardı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken yola devrilen aydınlatma direği vinç yardımıyla kaldırıldı. 


 

Kaza, Zeytinburnu, 10. Yıl Caddesi üzerinde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, isminin Ahmet Çalışkan olduğu öğrenilen sürücü 34 FK 4081 plakalı aracı ile Topkapı\'dan Zeytinburnu istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak devirdi, daha sonra da yol kaldırımda bulunan demir dubaları yerinden kopararak durdu. Kaza sonrası yara almadan aracından inen sürücü durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza sonrası devrilen aydınlatma direğinin kaldırılması için olay yerine yol bakım ekiplerini çağırdı. Olayın olduğu yere gelen ekiplerin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu yola devrilen aydınlatma direği vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olay sonrası cadde üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin bir kısmının da yanmadığı görüldü. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, yola savrulan demir dubalarda temizlendi. Polisin kapattığı yol daha sonra tekrar araç geçişine açıldı. Polis ekiplerinin kaza sonrası soruşturma başlattığı öğrenildi. 

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