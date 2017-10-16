(Görüntülü Haber) Konteynerde yaşayan aileye belediyeden yardım eli

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'da eşinin cezaevine girmesi üzerine 3 çocuğu ile birlikte 5 yıldır konteynerde yaşayan 40 yaşındaki Aycan Bulgun\'a Van Büyükşehir Belediyesi yardım etti. Van Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentte yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmet uzmanlarınca İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi\'nde oturan Bulgun ailesi için harekete geçildi. 5 yıldır 20 metrekarelik konteynerde yaşam mücadelesi veren 4 kişilik aileye büyükşehir belediyesince bir daire kiralandı. Aile konteynerde yaşadığı zorlu 5 yılın sonunda sıcak bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Üç çocuğuyla birlikte 5 yıldır konteynerde yaşam mücadelesi verdiğini belirten Aycan Bulgun, \"Eşim tutuklu. Konteynerde zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyorduk. Ben de büyükşehir belediyesine başvurdum. Allah onlardan razı olsun. Yardımcı oldular. Bana bir ev imkanı sağladılar. Kiramı onlar karşılıyor\" dedi. Çocuklarının konteyner\'da verimli ders çalışamadığını da belirten Anne Bulgun, şöyle konuştu: \"Elektrikler kesiliyordu. Konteyner damlıyordu. Gece yarılarında sular içinde kalıyorduk. Çocuklarım derslerine çalışamıyorlardı. Elektrikler kesildiğinde komşularımıza gidip ders çalışıyorlardı. Çok zorluk yaşıyorduk. Allah Belediye yetkililerinden razı olsun. Şu an çok mutluyum. Yeni evime geçtim Allah emeği geçenlerden razı olsun.\" Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri ise kış aylarında da ailenin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyleyerek, aileye kömür verilmesi için de çaba harcayacaklarını belirtti.