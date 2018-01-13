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(Görüntülü Haber) Konteynerde çıkan yangında 3 işçi öldü -2

İbrahim AKTÜRK- Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ Yakuplu'da, kağıt toplayıcıların kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti

13 Ocak 2018 12:38

İbrahim AKTÜRK- Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ Yakuplu\'da, kağıt toplayıcıların kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti. Bir işçi ise son anda kurtuldu. 



Yangın, saat 06.00 sıralarında, Kavaklı Mahallesi\'nde bulunan bir konteynerde çıktı. Yabancı uyruklu işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, konteynerin tamamını sardı. İçeride kalan 4 işçiden biri, yangını fark edince hemen kendisini dışarı attı. Kurtulan işçinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürdü, 3 işçinin cenazesine ulaştı. Yangından kurtulan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede kalan diğer işçiler, içeride 4 kişinin kaldığını ve yangının ardından 1 kişinin son anda kurtulduğunu anlattı. Konteynerde kalanların yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.


 

 

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