(Görüntülü Haber) Kömür sobası patladı, ev sahibi yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, 52 yaşındaki Şahin Kaynar, evinde yanan kömür sobasının patlaması sonucu yaralandı. Olay, Atatürk Mahallesi Bayraktar Caddesi\'nde Şahin Kaynar\'ın ailesiyle oturduğu 2 katlı evin alt katında meydana geldi. Kaynar, oturma odasındaki sobayı yakarak çuvaldaki kömürleri sobanın içindeki kovaya boşalttı. Soba yanarken, yaklaşık 1 saat sonra patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte soba ve içindeki kova yırtıldı. Kopan metal parçalar Kaynar\'ın sol ayağı ve karın bölgesine isabet etti. Yaralanan Kaynar, diğer odada bulunan oğlu ile üst katta hasta annesine bakan eşinin çağırdığı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yapılan tedavin ardından taburcu edilen Kaynar, patlamaya kömürün içinden çıkan bakır metal parçanın neden olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Polis, evde inceleme yaparken yanan kömürün içindeki metal parçaya incelenmek üzere el konuldu. Kaynar, kömürü Karabük Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'dan aldığını söyleyerek şöyle konuştu: \"Sobanın içinde tabanca gibi art arda patlamalar oldu. Ayak ve karın bölgeme metal parça saplandı. Hemen su döktüm söndürdüm sobayı. İş yapamaz duruma geldim. Dışarıdan kömür alacak gücüm yok. Gücüm olmadığı için mecburdum, bunu aldım. Bu hale geldim. Polis 2 parça buldu. Yanan kömürün içinden çıktı. Allah göstermesin başka bir şey de olabilirdi. Bu evde sadece ben yokum. Eşim, oğlum, yatalak annem, kardeşim var. Allah korudu, daha kötü olabilirdi. Şikayetçiyim, davacıyım.\" Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.