(Görüntülü Haber) Komünist Partili Belediye'nin organik ürünleri Türkiye pazarında (2)

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Ovacık İlçesi\'ndeki Türkiye\'nin ilk ve tek Komünist Partili Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan organik nohut, fasulyenin ve bala talep artıyor. Doğal ortamlarda yetişen arılardan elde edilen ve 216 bin mineral çeşidiyle Türkiye\'nin en kaliteli balını üreticiden alarak, 81 ile pazarlayan Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, ürünlere yoğun taleplerin olduğunu söyledi. Günlük ortalama 3 ton ürünü Türkiye\'nin çeşitli illerindeki alıcılara gönderdiklerini anlatan Maçoğlu, belediyenin oluşturuğu kooperatif aracılığıyla satışların yapıldığını, ürünlerin ise belediyenin internet sitesinde müşterilere sunulduğunu aktardı. Maçoğlu, \"Türkiye, komünizme çok hızlı alıştı.\' Bizi Türkiye\'nin 81 ilinden arayan yüzlerce vatandaş Komünist bal, nohut ve fasülye sipariş veriyor. Bizi arayanlar ürünülerin özellikle Komünist olmasını istiyor\" dedi. \"216 BİN POLEN ÇEŞİDİ VAR\" Ovacık Belediye Başkanı Komünist Partili Fatih Mehmet Maçoğlu, ilk olarak Ovacık merkezde, daha sonraki yıllarda, Mazgirt, Hozat, Nazimiye ilçelerinde belirlenen çiftçilerin tamamen organik ortamda ürettikleri nohut ve kurufasuliyelerin kooperatif tarafından toplandığını ve belediye ile yapılan işbirliği ile Türkiye\'nin her bölgesine pazarlandığını söyledi. Maçoğlu, Ovacık\'ta üretilen balların Türkiye\'nin en kaliteli balı olduğunu ve bunun yapılan analizler sonucunda kesinleştiğini savunurken şöyle dedi: \"Şu an Ovacık İlçesi\'nde Munzur Dağları\'nın eteklerinde bal üretimi yapan bir arıcımızın ballarını denetliyoruz. Üreticiden tüketiciye giden bütün aşamalarda hem biz, hem de üretici kooperatifimiz bu denetlemeleri sıklıkla yapıyor. 40 sertifikalı bal üreticimiz var. Bu bal üreticileri tamamen denetim altında ve ürettikleri bal iki çeşit. Birincisi tamamen doğal ortamda üretilen organik bal, diğeri ise karakovan dediğimiz ve Türkiye\'nin en kaliteli balı olan balarımız var. Kesinlikle doğal olmayan hiçbir ürün arılara verilmiyor, verilmesine izin verilmiyor . Türkiye\'de anzer balı ve çeşitli bölgelerde üretilen ballar 200 ile 1000 lira arasında satılıyor ama ortada bir analiz sonucu yok. Biz herşeyi kuralına uygun yapıyoruz. Ballarımız tamamen organik ve yaptırdığımız analizleri açıkladık. Bu analiz sonuçları Türkiye Arıcılar Birliği denetiminde yapılmıştır. Türkiye\'nin en yüksek polen sayılı balını biz üretiyoruz. Bizim ballarda 216 bin polen çeşidi var. Türkiye\'de bu rakama yaklaşan başka bal yok. Munzur Yaylaları\'nda 2 bin rakımlı dağlarda arılar 2 bine varan endamik bitki ve çiçekten özünü alarak balları üretiyor. Dolayısı ile tamamen doğal ortamda ve bu balları biz belediye ve kooperatif olarak üreticiden alarak Türkiye\'ye 60 lira gibi bir ücretle pazarlıyoruz.\" \"TÜRKİYE KOMÜNİZME ALIŞTI, ARILAR KOMÜNİSTLEŞTİ\" Bal taleplerinin çok fazla olduğunu, her gün bir ton balı kargoya verdiklerini anlatan Başkan Maçoğlu, devam etti: \"Dersim Dağları, Munzur etekleri ve yaylalarında üretilen doğal balları yani \'Komünist bal\' olarak Türkiye\'ye tanıttığımız balları, geçen yıl pazara sunduk. Geçen yıl gelen taleplerin tamamını karşılayamadık. 2 ton organik balımız vardı, 50 ton talep vardı. Bu yıl üretim 40 ton ama talep iki katı. Biz tüketiciyi asla kandırmıyoruz. Balı alan tüketici tadını beğenmez ve şekerli bal olduğunu düşünürse, ya da organik olmadığını düşünürse anında iade edebilir. Biz de asla yanlış olmaz. Ballarımız Türkiye\'nin en kaliteli balları ve her yöreden bizi arayıp istiyorlar, Çanakkale, Trabzon, Rize, Mardin, Isparta, İstanbul, Ankara yani kısaca 81 ilden arıyorlar ve ilk söyledikleri; \'Komünist bal var mı? Komünist bal istiyoruz\' oluyor. Galiba Türkiye Komünizme alıştı diyoruz artık,\" Maçoğlu, giydiği arıcı kıyafetiyle Munzur Dağı eteklerinde bulunan bir arıcının peteklerini açarak ballarını inceledi. Arıcı kıyafeti giymesine rağmen eline eldiven takmayarak çıplak elle yüzlerce arının bulunduğu bal çerçevesini eline alan Başkan Maçoğlu, \"Arılar elinizi sokmuyor mu?\" sorusuna, \"Geçen yıl \'Komünist bal\' demiştik ya arılar iyice bize alıştı. Yani arılar; biz komünistlere iyice alıştı, komünistleştiler bize dokunmuyorlar\" diye espri yaptı. 50 AİLE GEÇİMİNİ SAĞLIYOR Belediye Başkan Maçoğlu, nohut ve fasuliye projesinin kooparatifleşmesi ile birlikte birçok kişinin de iş sahibi olduğunu hatırlatarak, kooparatiften sonra ayıklama ve paketleme fabrikasını kurduklarını anlattı. Başkan Maçoğlu, şöyle devam etti: \"Şu an nohut ve kuru fasüliyenin ayıklanması işinde 7 kadın arkadaşımız çalışıyor. Paketleme işinde 7 kişi daha çalışıyor ve şunu rahatlıkla söyleyeyim nohut, fasuliye ve bal paketleme pazarlama işinde toplam 50 aile geçimini sağlamaya başladı, iş sahibi oldu ve üreticimiz kazanmaya başladı. Komünist nohut , bal ve fasuliye Türkiye piyasasında en çok talep edilen ürünler haline geldi. Yoksulun iş sahibi olması, aş sahibi olması temel politikamız. Belediye hizmeti sadece altyapı, park yada bina yapmak değil, köylüyü, yoksulu, çiftçiyi kalkındırmaktır. Aynı zamanda bizim yöremiz yoksul ve biz yoksul insanları düşünmek durumundayız.\" \"HER GÜN 1 TON NOHUT VE 1 TON KURU FASULİYE KARGOYA VERİYORUZ\" Türkiye\'nin 81 ilinden bal, fasuliye ve nohuta talep olduğunu, arayan herkesin \'Komünist nohut istiyoruz\' yada \'Komünist Fasuliye istiyoruz\' dediğini aktaran Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, şunları ekledi: \"Artık harcadığımız emeğin karşılığını hem biz, hem üretici çiftçimiz, hem de çalışanlarımız alıyor. Artık Türkiye bizim Komünist ürünlerimizi tanıyor talep ediyor. Kooperatif sistemi çok güzel işliyor. Ovacık dışında Pertek, Mazgirt, Nazimiye ve Hozat köylerinde de belirlenen üreticiler, bu yıl bize ürün getirdi. Tamamı organik, kalite kontrolleri yapıldı. Ama genel anlamda bu yıl ürün azlığı vardı. Bu yıl kurufasuliye rekoltemiz 100 ton civarında. Yine nohut rekoltemiz ise bu yıl geçen yıla göre düştü. Üretici verim az aldı. Şu an elimize 40 ton nohut geçti, bu bir aya 80 ton olur. Ama elimizde bir kilo bile kalmıyor. Ürettiğimizin iki katı sipariş alıyoruz. Her gün 1 ton bal 1 ton fasuliye ve 1 ton nohutu kargo ile 81 ildeki talep sahiplerine yolluyoruz. Ürünlerimizi alıp memnun kalmayana anında parasını iade ediyoruz. Tüketici kargoyu teslim aldıktan sonra parayı kargo teslimatı yapan kişiye vererek kapıda ödeme alıyoruz yani herşey sisteme bağlanmış kapıda teslim yapıyoruz. Müşteri telefonla beni arıyor Türkiye\'nin en farklı noktalarında ürünlerin kesinlikle komünist olmasını özellikle belirtiyor buda bizi memnun ediyor. ürünlerimizi 3 kilo haline paketliyoruz ve en az 3 kilo almak zorunda tüketici.\"