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(Görüntülü Haber) Komşusunun evindeki yangını gören kadın kalp krizi geçirerek öldü

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Acıpayam İlçesi’nde, komşusunun evinin yandığını gören 45 yaşındaki Ayşe Kütahya, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

13 Eylül 2017 02:09

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Acıpayam İlçesi’nde, komşusunun evinin yandığını gören 45 yaşındaki Ayşe Kütahya, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Cengiz Akçaova’nın Yeşilyuva Mahallesi\'ndeki iki katlı evinde çıktı. Çatı katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen alevler kısa sürede yayıldı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan evin yakınlarında oturan Ayşe Kütahya, komşusunun evinin yandığını görünce yaşadığı korku ve panik yüzünden rahatsızlandı. Yere yığılan Kütahya’nın fenalaştığını gören komşuları, durumu sağlık ekpiplerine haber verdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kütahya’ya, ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kalp masajı yapılan Kütahya, Serinhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu arada, evde büyük çapta maddi hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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