T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Komşuların silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 5 gözaltı

UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta merkeze bağlı Çamyuva köyünde 4 yıldır arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan 2 komşu aile arasında yine aynı nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

28 Nisan 2018 15:01

UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta merkeze bağlı Çamyuva köyünde 4 yıldır arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan 2 komşu aile arasında yine aynı nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeklerinin ateşlendiği kavgada vurulan Hasan Arslan ölürken (28), 5 kişi ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Uşak\'ın Çamyuva köyünde meydana geldi. İddiaya göre 4 yıldır arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan iki aile, yine aynı nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Husumetli aileler, birbirine av tüfekleriyle ateş açtı. Göğsünden vurulan Hasan Arslan ağır yaralanırken, ateş açtığı öne sürülen şüphelilerden H.B. ile R.B. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı Arslan, ambulansla kaldırıldığı Uşak Devlet Hastanesi\'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaçan şüpheliler H.B. ile R.B.\'yi yakaladı. Kavgaya karıştığı belirlenen M.A., N.B. ve M.A. da jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarma köy meydanında geniş güvenlik önlemi aldı. Bir süre köye giriş ve çıkışlar kontrollü sağlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UŞAK DHA UŞAKAvHasan ArslanOlayUşakTartışmaHusumetliGöğsündenAğırArslanUşak Devlet HastanesiKavgayaOlaylaBir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24