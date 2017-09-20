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(Görüntülü Haber) Kolonya taşıyan kamyonetin lastiği alev aldı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, kolonya taşıyan kamyonetin arka lastiği alev aldı

20 Eylül 2017 19:00

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, kolonya taşıyan kamyonetin arka lastiği alev aldı. Yangının erken fark edilmesiyle felaketin eşiğinden dönüldü. Olay bugün öğle saatlerinde İzmit D-100 karayolunun Ankara yönünde meydana geldi. Ergin Köseoğlu yönetimindeki 34 TC 1350 plakalı kolonya yüklü kamyonet seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple sağ arka lastiği alev aldı. Araçtaki yangını fark eden şoför Ergin Köseoğlu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangına müdahale edildi. Yangını söndürdükten sonra itfaiye ekipleri önlem amaçlı kamyonet içersinde bulunan kolonyaları dışarıya çıkardı. Meydana gelen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken kamyonette maddi hasar meydana geldi.

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