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(Görüntülü Haber) Köfte minibüsü yandı

Ömer KOÇ Kamera KAHRAMANMARAŞ,(DHA) Kahramanmaraş'ta seyyar köfte minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi

21 Şubat 2018 20:02

Ömer KOÇ Kamera KAHRAMANMARAŞ,(DHA) Kahramanmaraş\'ta seyyar köfte minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, dün gece Sütçü İmam Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Melek Elmas\'ın köfte satışı yaptığı 01 BYH 02 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi üzerine durulan yangının nedeni araştırılıyor.

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