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(Görüntülü Haber) Kocasının sevgilisi tarafından üzerine sıcak su döküldü

BURSA, (DHA)- BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesi’nde 47 yaşındaki Vildan Meşe, eşinin kadın arkadaşı N

17 Ekim 2017 02:38

BURSA, (DHA)- BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesi’nde 47 yaşındaki Vildan Meşe, eşinin kadın arkadaşı N.Ç. tarafından üzerine kaynar su dökülerek yaralandı. Vücudunda birinci derecede yanıklar oluşan Vildan Meşe hastanede tedavi altına alındı.

Olay Mustafakemalpaşa ilçesi’nde meydana geldi. Çalıştığı işyerine gitmek için servis otobüsüne binmek isteyen Vildan Meşe, iddiaya göre eşi M.Ş.nin sevgili olduğu belirtilen N.Ç.\'nin saldırısına uğradı. İki çocuk annesi Vildan Meşe, servis aracına oturduğu sırada kapıya gelen N.Ç.\'nin sıcak su ile saldırısına uğradı. Saldırgan N.Ç., olay yerinden uzaklaşırken, acılar içinde feryat eden Vildan Meşe, için serviste bulunan arkadaşlarının polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Meşe, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yüzünde, vücudunda ve ayaklarında birinci derecede yanık oluşan Vildan Meşe, eşi ile ilişkisi bulunduğunu öne sürdüğü N.Ç., tarafından daha önce de tehdit edildiğini söyledi. Meşe, \"Sabah işe gidiyordum arabadaydım, çantanın içine kahveden aldığı bidonun içine koyduğu sıcak suyu ben arabada koltukta otururken \'Yetti artık bıktım senden\' diye bağırdıktan sonra üzerime döktü” diye konuştu. Vildan Meşe, N.Ç.’nin daha önce tehdit edildiğini belirtirken, bu nedenle bir ay önce tartıştığı eşi tarafından dövüldüğünü de öne sürdü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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