(Görüntülü Haber) Kocasının elinden ölü numarası yaparak kurtulan kadının sağlık durumu iyiye gidiyor

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, 19 yıllık eşi Ahmet K. (40) tarafından vücudunun çeşitli yerleriyle boynundan defalarca bıçaklanan ve ölü numarası kurtulan Hanım K.\'nin (36) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde görevli Op. Dr. Ali Erkan, Hanım K.\'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Olay, geçen cuma günü, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Geçen yıl Şanlıurfa\'dan yasa dışı yollarla Suriye\'ye giderek, terör örgütü DEAŞ için savaşıp, ardından Türkiye\'ye döndüğü ileri sürülen Ahmet K., evde tartıştığı 4 çocuğunun annesi Hanım K.\'yi boynundan ve vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Eşinin elinden kurtulmak için ölü numarası yapan Hanım K.\'yi yerde hareketsiz yatarken gören Ahmet K., ellerindeki kanı yıkayıp, kıyafetini değiştirdikten sonra kayıplara karıştı. Kanlar içinde yerde sürüklenen Hanım K., güçlükle duvara tutunup, komşularına seslenerek, yardım istedi. Kadının bağrışlarını duyan komşuları, sağlık ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Hanım K.\'yi ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. \'EN KISA ZAMANDA NORMAL SERVİSE ALACAĞIZ\' Hanım K.\'nin yaşadığı travmayı ve bıçaklanma şokunu atlatabilmesi için yoğun bakımda tedaviye alındığını belirten Op. Dr. Ali Erkan, hastanın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, şunları söyledi: \"Cuma günü hastanemiz yetişkin servisine getirilen 36 yaşındaki hastamızın boyunun sağ kısmında her iki kolunda ve karın bölümünde çok sayıda kesici aletle yaralanması şikayetiyle bize getirildi. Acil serviste yapılan il değerlendirmesinin ardından uzman doktorlarca başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda hayati damar ve sinir kesintileri olmadığı görüldü. Ameliyat sonrasında yoğun bakımında takibi devam ediyor. Hastamızın her geçen gün genel durumunun iyi gittiğini gözlemledik. En kısa zamanda normal servise alacağız.\" Öte yandan eşine şiddet uygulayan ve en büyük oğlunu öldürmek için yanına aldığı tabancayla kayıplara karıştığı belirtilen Ahmet K.\'nin yakalanması için polisin başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.