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(Görüntülü Haber) Kocasını öldürüp, jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da yaklaşık 16 gün önce jandarmaya kayıp başvurusu yapılan Tuncay K

04 Şubat 2018 00:53

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da yaklaşık 16 gün önce jandarmaya kayıp başvurusu yapılan Tuncay K.\'nin (58), kendisine şiddet uyguladığını ileri süren eşi B.K. (58) tarafından kafasına odunla vurulurak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti, evdeki bir damla kan izinden aydınlatan jandarma, şüpheli kadın ile kendisine yardım ettiği iddia edilen oğlu T.K.\'yi (27) gözaltına aldı. Tuncay K.\'nin cansız bedenini de fındık bahçesinde çukurda buldu.

Olay, Ordu\'nun Altınordu ilçesine bağlı Oğmaca Mahallesi\'nde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk annesi B.K., oğlu T.K.\'yi yanına alıp, geçen 18 Ocak\'ta Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giderek eşi Tuncay K.\'nin kayıp olduğunu söyledi. B.K., eşinin \"İstanbul\'a gidiyorum\" diyerek evden ayrıldığını, bir daha da dönmediğini belirterek, kayıp başvurusu yaptı. Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede herhangi bir bulguya rastlamadı.

CİNAYET, BİR DAMLA KAN İZİNDEN AYDINLATILDI

Anne ve oğlunun çelişkili ifadelerinden şüphelenen jandarma, mahalleye giderek evde ve çevresinde de araştırma yaptı. Dedektör iz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda, ekipler evde bir damla kan izi gördü. Evde ve çevresinde aramayı yoğunlaştıran ekipler, fındık bahçesindeki üzeri çalılarla örtülü çukurda, Tuncay K.\'nin cansız bedenini buldu. Tuncay K.\'nin cenazesi otopsi işlemi için Ordu Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. B.K. ile oğlu T. K. ise olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüpheli B.K., eşinin kendisine şiddet uyguladığını, aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunduğu söyledi. B.K., bir kavga sırasında eşini kafasına odunla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Oğlunun da yardımıyla Tuncay K.\'nin cesedini evin penceresinden dışarı attığını ifade eden şüpheli, cesedi buradan da sırtta taşıyıp, evin 100 metre uzağındaki fındık bahçesinde bir çukurun içine koyduklarını, üzerini de çalı ile örttüklerini kaydetti. Şüpheli, daha sonra da jandarmaya kayıp başvurusu yaptıklarını söyledi.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞ

Tuncay K.\'nin daha önceki yıllarda eşi B.K.\'ye sürekli şiddet uygulaması nedeniyle mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası aldığı, çiftin bir süre öncede barışarak birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi. Halen gözaltında bulunan anne-oğulun jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

 

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