T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kocaeli'deki FETÖ operasyonunda 8 astsubay adliyede

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 astsubay adliyeye sevk edildi

22 Ağustos 2017 18:10

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 astsubay adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 28\'i muvazzaf 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Kocaeli, Van, İzmir, Ankara, Bursa ve Muğla\'da düzenlenen operasyonlarla 27 kişi gözaltına alındı. 5 kişi ise aranıyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından gözaltına alınan 8 astsubay Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selda Hatun TAN Alişan KOYUNCUİZMİT Kocaeli DHAKOCAELİ FETÖPDYKocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖPDY Türk Silahlı KuvvetleriKocaeli VanAnkara BursaMuğlaKocaeli Emniyet MüdürlüğüKocaeli Adliyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24