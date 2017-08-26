(Görüntülü Haber) Kocaeli'de yol kenarlarına maket trafik polisi aracı konuldu

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, kazaların ve kural ihlallerinin yoğun olduğu yerlerde yol kenarlarına 3 boyutlu maket trafik polisi aracı konuldu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü\'nce kentte kazaların ve kural ihlallerin yoğun olduğu 5 noktaya 3 boyutlu ve geceleri çakar lambaları yanan maket trafik polisi aracı konuldu. Uzaktan bakıldığında gerçek izlenimini veren ve yanına yaklaşıldığında maket olduğu anlaşılabilen maket trafik polisi aracı sürücülere her an denetleniyormuş algısı veriyor. Maket ekip otosunu gören sürücüler hemen hızlarını düşürerek yavaşlamaya başlıyor. Bazı noktalarda sabit olacak olan maket trafik polisi araçlarının bazılarının da zaman zaman yerlerinin değiştirileceği belirtildi. Yapılan bu uygulama ile meydana gelebilecek kazaların önüne geçerek, sürücülerin kural ihlali yapmalarının önlenmeye çalışılacağı belirtildi.