T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kocaeli'de kaza: 1 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen kamyonun şoförü yaralandı

09 Aralık 2017 11:58

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen kamyonun şoförü yaralandı. Kaza, gece saatlerinde, TEM Otoyolu Maşukiye Çınarlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Aytekin Karakurt yönetimindeki 66 FD 920 plakalı çanta yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, yan yatan kamyonun şoför mahallinde sıkışan Karakurt yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi tarafından kurtarılan Aytekin Karakurt, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİRİZMİT Kocaeli DHAKOCAELİ KartepeKazaTEM Otoyolu MaşukiyeAnkaraAytekin KarakurtFDKazadaKarakurtOlay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24