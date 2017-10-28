(Görüntülü Haber) Kocaeli'de kadınlara seyislik eğitimi (Yeniden)

Ergün AYAZ/KARTEPE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi Atçılık Meslek Yüksek Okulu\'nda \'Kırsalda kadın seyisler yetişiyor\' projesi kapsamında 16 kadına seyislik eğitimi veriliyor. 46 gün sürecek eğitimde kadınlar atların bakımlarını yapmayı öğreniyor. KOÜ Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yard.Doç.Dr. Erdener Balıkçı eğitimi tamamlayan kadınların, Türkiye Jokey Kulübü hipodromları ve atla terapi merkezlerinde çalışma imkanı bulacaklarını söyledi.







Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İşkur ve Türkiye Jokey Kulübü\'nün \'Kırsalda kadın seyisler yetişiyor\' projesi kapsamında Kocaeli Atçılık Meslek Yüksek Okulu\'nda öğretim görevlileri ve Tarım İl Müdürlüğü personeli tarafından 16 kadına 46 gün sürecek seyislik eğitimi veriliyor. Kadınlar, eğitimler sırasında atların altlarını temizleyip yemlerini verirken, tımar ve bakımlarını yapıyor. Eğitimin ardından kadınlar seyis sertifikası almaya hak kazanacak. Eğitimi tamamlayan kursiyerlere iş bulma imkanı sağlanacağını anlatan Yard.Doç.Dr. Erdener Balıkçı, şöyle devam etti:







\"Türkiye\'de bu proje üniversite bazında ilk olarak Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle yapılmakta. Bunun da getirdiği en önemli artı burada direk eğitim sahası içerisinde ve eğitime dayalı bu uygulamaların yapılmış olması. Arkadaşlarımızın sabahtan akşama kadar bir öğrenci disiplini içersinde burada yapılan uygulamalar içerisinde yer almaktalar. Bu eğitim sonucunda kalifiye elemanlar olarak saha içersindeki eksikliği tamamlayacaklar. Türkiye Jokey Kulübü\'nün mevcut hipodromlarında, hippoterapi uygulamaları alanlarında çalışma imkanları bulacaklarına eminim.\"







Kocaeli Tarım İl Müdürü İlhan Özel kadınların iş bulma imkanına sahip olacaklarını belirterek, \"Bu proje bakanlığımızın hipodromu olan illerde uyguladığı bir projedir. İlimiz hipodromu, at hastanesi ve okulu ile önemli bir atçılık merkezi. İlimizde 53 haramız mevcut ve iş gücü eksikliğimiz var. İşkur ile birlikte bu çalışmayı yaptık. Eğitim alan arkadaşlarımızın hipodrom, hara, hippoterapi merkezlerinde iş imkanlarına kavuşacaklarına inanıyoruz\" diye konuştu.







Kadın seyislerin eğitim sonrasında başarılı olacaklarına inandığını ifade eden Kartepe Hipodrom Müdürü Kaan Eren, \"Bu projenin hedefi sektördeki egemen olan erkek hegomanyasını kırıp kadın olarak bunu arttırmak. Kadınların elinin girdiği tüm sektörler güzel ilişkilerle çalışıyorsa, bu sektörde de daha iyi olacağına inanıyoruz. Dünyadaki istatistikler hanımların baktığı atların daha başarılı olduğunu gösteriyor. Başarılı olacağına inanıyorum\" dedi.







KADIN SEYİSLER MEMNUN







Seyislik eğitimine katılan 41 yaşındaki Serap Barlas, ev kadını olduğunu, 2 çocuğu bulunduğunu anlatırken, \"Atların tımarını yapıp, yemlerini veriyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Atlar insanlara enerji veriyor. Sabah yorgun bitkin geldiğimde atlarla ilgilendiğimde bana mutluluk veriyor. Pozitif olarak çıkıyorum buradan. Bu işi yapmayı düşünüyorum\" diye konuştu.







Fatma Ertan aldıkları eğitim sonunda iş imkanlarının çok yüksek olduğunu belirterek, şöyle dedi:







\"Gebze\'den geliyorum. Ben daha önce atlara yaklaşamazdım. Şu anda çok zevkli geçiyor ve eğleniyoruz. İş olanağımızın çok yüksek olduğuna inanıyorum. Biz bayanlar olarak atlarla daha çok ilgilenip başarılı olacağımızı düşünüyorum\".







Kursun ardından geleceklerinin güzel olacağına inandığını ifade eden Gül Elçin ise, \"3 çocuğum var. Eşim de çok destek oldu. İyi ki gelmişim. Atların insanlara en yakın hayvanlar olduğunu gördüm. Hem iş imkanı da olacak. Bu kursu bitirdikten sonra geleceğimizin güzel olacağına inanıyorum. Atlı terapide insanlara yardımcı oluyoruz. Atlar hastalara psikolojik olarak destek oluyor\" diye konuştu



