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(Görüntülü Haber) Kocaeli'de FETÖ'den 4 tutuklama

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı

18 Eylül 2017 21:05

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4\'ü tutuklandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6\'sı Türk Silahlı Kuvvetler mensubu 1\'i esnaf olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten 7 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 1 esnaf, 1\'i ihraç edilen TSK personeli olmak üzere 6 kişiden 4\'ü tutuklandı. 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 kişi de etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyerek tekrardan ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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