(Görüntülü Haber) Kocaeli'de 'ByLock' soruşturması: 27 şüpheli adliyede

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, \'ByLock\' kullandıkları tespit edilerek, gözaltına alınan 27 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları belirlenen 27 şüpheli, gözaltına alındı. Çeşitli meslek gruplarından şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.