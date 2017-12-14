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(Görüntülü Haber) Kocaeli'de 'ByLock' operasyonu: 6 kişi adliyede

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi

14 Aralık 2017 15:18

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda \'ByLock\' kullanıcısı olduğu ileri sürülen 6 kişi, gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından 3\'ü kadın 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

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