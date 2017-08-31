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(Görüntülü Haber) Kobani'yi Diyarbakır'a taşıdılar

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - SURİYE'nin Kobani ve Kamışlı kentlerinden Diyarbakır'a gelip merkez Bağlar İlçesi'ne yerleşen sığınmacılar, market, tatlıcı ve cep telefonu satış yerleri açtı

31 Ağustos 2017 18:49

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - SURİYE\'nin Kobani ve Kamışlı kentlerinden Diyarbakır\'a gelip merkez Bağlar İlçesi\'ne yerleşen sığınmacılar, market, tatlıcı ve cep telefonu satış yerleri açtı. DEAŞ terör örgütünün 4 yıl önce Kobani\'ye saldırmasının ardından Diyarbakır\'a göç edenlerden Bozan Mahmut da \'Kobani Süper Market\' adıyla işyeri açtı. Marketinde Kobani\'den getirdiği ürünleri de satan Bozan Mahmut, kendisi gibi buraya gelen sığınmacıların damak tadını bildiğini buna göre hareket ettiğini söyledi. Bağlar İlçesi\'ndeki Gürsel Caddesi\'nde işyerlerinde hem kültürlerini yaşatan hem nafakalarını çıkaran Kobanililerin marketin yanı sıra tatlı ve cep telefonu satan işyerleri de bulunuyor. Kobani\'den gelip Diyarbakır\'a yerleşen sığınmacılar da genellikle buralardan alışveriş yapıyor.

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