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(Görüntülü Haber) Klimacılardan Afrin'e destek konvoyu

Alparslan ÇINAR- ANTALYA, (DHA) Antalya'da hizmet veren 500 klima bakım ve montaj çalışanı, iş için kullandıkları araçlarına Türk bayrağı asarak Afrin'e destek konvoyu oluşturdu

14 Şubat 2018 20:05

Alparslan ÇINAR- ANTALYA, (DHA) Antalya\'da hizmet veren 500 klima bakım ve montaj çalışanı, iş için kullandıkları araçlarına Türk bayrağı asarak Afrin\'e destek konvoyu oluşturdu. Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı\'nda toplanan yaklaşık 500 klima bakım ve montaj çalışanı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek vermek için konvoy oluşturdu. İş için kullandıkları araçlarına Türk bayrağı asan servis elemanları, daha sonra sahil yolunda kent turu yaptı. Konvoya pek çok sürücü de araçlarıyla katılarak destek verdi. Korna çalıp Mehmetçiğe destek sloganları atan klima bakım ve montaj çalışanları, Mehmetçik\'in sınır ötesindeki operasyondan bir an önce zaferle dönmesini diledi. Dumlupınar Bulvarı\'ndaki destek konvoyu ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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