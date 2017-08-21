(Görüntülü Haber) Klasik Mercedes sahipleri Han'da buluştu

Hakan TÜRKTAN/HAN (Eskişehir), (DHA)- KLASİK Mercedes otomobil sahipleri Eskişehir\'in Han İlçesi\'nde düzenlene etkinlikte buluştu.



Han Belediyesi ile Klasik Mercedes Kulübü tarafından düzenlenen \'Klasik Mercedes Birinci Büyük Türkiye buluşması\' etkinliğine Türkiye\'nin çeşitli ilerinde gelen çok sayıda Mercedes tutkunu katıldı. Han Belediye Başkanı CHP\'li Erdal Şanlı, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Şanlı etkinliğe 500\'e yakın Mercedes otomobil sahibinin katıldığı belirterek, \"Türkiye\'deki bütün klasik Mercedesçiler bugün büyük Türkiye buluşmasını güzel, tarih ve kültür kokan Han İlçemizde yapıyorlar. Han\'ı seçtikleri için hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah daha değişik firmaları da şirin, sıcakkanlı insanların bulunduğu ilçemize bekliyorum\" dedi.



Klasik Mercedes Kulübü Başkanı Fuat Süslü de kendisinin klasik arabalara özel bir ilgisini olduğunu söyledi. İnternet üzerinden yaptıkları çağrıyla klasik Mercedes sahiplerinin Han İlçesi\'nde buluştuğunu belirten Süslü şöyle konuştu:



\"Anadolu\'nun ortasında insanlarla haşır neşir olabileceğimiz, köy ortamında , doğal bir ortamda bir toplantı yapalım dedik. Çünkü metropollerde bir şekilde insanlar toplanıyor. Biz de bir farklılık yaratılım dedik. Güzel bir kalabalık oluşturduk. Bizim kulübümüz Klasik Mercedes Kulübü. Ama diğer markalardan da gelen gönüldaşlarımız var. Neden Mercedes? Türkiye\'mizde Mercedes\'e olan bir talep var. Neden var? Almanya\'ya yakınlık ve gurbetçilerimizle olan bağlantısından dolayı yedek parça, gidip getirme anlamında Mercedes kolaylık sağlıyor. Parça bulma kolaylığından dolayı insanlar otomatik Mercedes\'e kayıyor. Türkiye\'nin istisnasız hemen hemen her şehrinden buraya araçlar geldi. Güzel bir kalabalık oldu. Bu meydan bize yetmeyecek. İki tane ödül verecektik. Burayla en uzak mesafeden gelene bir de arabası en eski olana. Şu anda 1952 model aracımız burada. Muhtemelen daha eskisi de yoktur. 1952\'den 2017 modele kadar arabalar var ama yeni arabalar çok az. Büyük çoğunluğu 1965-1980 arası arabalar. Klasik çok özel bir tutkudur. Klasik tutkusunda insanların içinde biraz hobi hevesi olması gerekiyor. Kulüp üyelerimizin yüzde 92\'si erkek yüzde 8\'i kadın. Erkekler bir hobi etrafında toplanıp, buluşuyorlar. Klasikçi, hobiye düşkün olan kişi akşam hava karardıktan sonra evine gider. Bunların gece hayatı, taşkınlığı falan olmaz. Klasik arabası olan kişi gaza basayım, pati çektireyim, ortalıkta arabamı döndüreyim gibi fantezilere girmez. Arabası kıymetlidir çünkü. Çocuğa, evlada nasıl bakıyorsa klasik sahibi de arabasına öyle bakar. \"



Düzce\'den gelen Hilal Kaşkır da \"Aracımız 1953 model. Bu bir sevda, biz de buradayız. Araba 40 yıldır biz de. 40 yıl önce ailemizin aldığı araba biz de bizden sonrakilere bırakacağız\" dedi.