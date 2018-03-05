(Görüntülü Haber) KKTC'den gelen heyetten Zeytin Dalı Harekatı'na destek (2)

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için Hatay\'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, \"Mutlu Barış Harekatı ne kadar doğru sebeplerle 1974\'te yapılmışsa, bugün Zeytin Dalı Harekatı da o kadar gereklidir\" dedi. KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve beraberindeki 43 kişilik heyet, ilk olarak Antakya Atatürk Anıtı\'na \'zeytin dalından\' yapılmış çelenk sundu. Ellerindeki Türk bayrakları, KKTC bayrakları ve zeytin dallarıyla Atatürk anıtında saygı duruşunda bulunan heyet, ardından Hatay Valiliğine kadar yürüdü. Heyeti, Valilik bahçesinde Hatay Valisi Erdal Ata karşıladı. Heyeti valilikte ağırlayan Vali Ata, Türkiye\'nin 81 ilinden 81 milyon vatandaşın operasyona destek verdiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden gelen heyete teşekkür etti. HAREKAT ÖNEMLİ Burada Konuşan KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 1974 Kıbrıs Barış Harekatını hatırlatarak şöyle konuştu: \"Çok gururlu ve heyecanlıyız. Aziz şehitlerime rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar, kahraman ordumuza muzafferiyetler diliyoruz. Yüce Mevla kahraman ordumuzun yardımcısı olsun. 1974 Mutlu Barış Harekatı da Kıbrıs Türk halkına barış getirmişti. Neticede 23 Temmuz 1974 bir sabah şafak vakti kahraman Türk ordusu hem havadan hemde denizden geldi ve Kıbrıs\'a huzur, güven ve barış geldi. O gün bu gündür Kıbrıs Türk halkı güven içinde yaşayıp geleceğe umutla bakıyor. Türk ordusu ve Türkiye varsa KKTC yaşamaya devam edecektir. Mutlu barış harekatı ne kadar doğru sebeplerle 1974\'te yapılmışsa, bugün Zeytin Dalı Harekatı da o kadar gereklidir. Çünkü bu bölgede yaşayan insanlar Türkiye\'ye göç etmişlerdir. Zulüm görmüşlerdir. Bu insanların tekrar evlerine geri dönmesi, Türkiye\'ye uzanan PKK/YPG tehdidinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Türk ordusu, Türkiye bunu yapıyor, biz Türkiye\'nin anavatanın Kahraman Türk ordusunun yanındayız, hepimiz hem Mehmetçik hemde mücahidiz. DESTEK İÇİN BURADAYIZ TSK\'ya ve Türkiye\'ye destek için geldiklerini belirten Töre sözlerini şöyle sürdürdü: \"Ordumuza ve ülkemize destek için bugün buradayız. Kıbrıs\'ta Mehmetçiklerimiz mücahitlerimiz kucak kucağa şehit yatıyorlar. Şu anda Afrin Harekatı daha önce de Fırat Kalkanı Harekatı olmuştu. Afrin\'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı, 1974 Mutlu Barış Harekatı ne kadar kutsalsa, bu harekat da o kadar önemlidir. Dolayısıyla biz eşdeğer tutuyoruz ve dolayısıyla sizlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz çünkü biz aynı milletiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Zeytin Dalı Harekatı\'na destek veriyoruz. İnşallah Mehmetçiklerimizi muzaffer olacaktır. Yüce rabbimize dua ediyoruz, kahraman ordumuz zaferden zafere koşsun, cepheden cepheye koşsun. Azizi şehitlerimize rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize şifalar diliyoruz. Biz milletimizi ve kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz, Türk ordusu bizim Kıbrıs\'taki bedenimizdir, canımızdır, bu can olmadan Kıbrıs Türkü yaşayamaz. Türk ordusu bu bölgede en güçlü ordudur, ordumuzun güçlü olması sayesinde de bölgede barış mutlaka sağlanacaktır, güven mutlaka sağlanacaktır.\" DİKİLEN ZEYTİN FİDANININ TOPRAĞI, RAUF DENKTAŞ\'IN MEZARINDAN Valilik ziyareti sırasında, bahçede bulunan Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen\'in anıtını da ziyaret eden heyet, ardından beraberlerinde getirdikleri zeytin fidesini Valilik bahçesine dikti. Zeytin fidanının toprağını ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin kurucusu Rauf Denktaş\'ın mezarından getirilen toprak oluşturdu. Fidanın dikimini KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile Hatay Valisi Erdal Ata gerçekleştirdi. Ziyarette Hatay Valisi Erdal Ata\'ya Kıbrıs\'tan getirilen KKTC bayrağı da hediye edildi. 43 kişilik Kıbrıs heyeti bugün ve yarın Hatay\'ın Hassa ve Reyhanlı ilçelerinde çeşitli programlara katılacak.