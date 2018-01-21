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Dünya

(Görüntülü Haber) KKTC'deki camilerde TSK'nın Afrin operasyonu için dua okundu

Ali Ruhluel/Lefkoşa 21 Ocak, (DHA)-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde bu sabah namazında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için dua edildi

21 Ocak 2018 16:58

Ali Ruhluel/Lefkoşa 21 Ocak, (DHA)-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde bu sabah namazında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin sınır ötesi harekatının zaferle sonuçlanması için dua edildi. KKTC Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın din görevlilerine gönderdiği mesajla, tüm camilerde bu sabah namazında Fetih Suresi okundu, Türk ordusunun muzaffer olması, Müslüman Türk Milleti’nin bekası için dua edildi. KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’de kendine ait Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırlarını korumak adına Afrin’e başlattığı “ Zeytin dalı” harekatının muvaffakiyet ile sonuçlanmasını en büyük dileğimizdir. Kıbrıs Türk Halkı olarak kalben Anavatan Türkiye ve Mehmetçiğin yanındayız açıklamasında bulundu.

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