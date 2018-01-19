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(Görüntülü Haber) KKTC'de hükümet istifasını Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sundu

Ali Ruhluel, Lefkoşa, 19 Ocak, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 7 Ocak’ta gerçekleştirilen erken seçiminin ardından KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) hükümeti

19 Ocak 2018 20:12

Ali Ruhluel, Lefkoşa, 19 Ocak, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 7 Ocak’ta gerçekleştirilen erken seçiminin ardından KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) hükümetinin istifasını sundu. KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, kabulde yaptığı açıklamada, Anayasanın gereğini yaparak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya UBP-DP Koalisyon hükümetinin istifasını sunduklarını kaydetti. Özgürgün, Pazartesi günü mecliste gerçekleştirilecek Milletvekillerin yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’nin yeni hükümetin kurulması için gerekli adımları atacağını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıcı’ ise yaptığı açıklamada, Anayasnın gerekliliği yerine getirdiklerin söyledi. Akıncı, yeni Milletvekillerin Meclisteki yeminlerini yapmalarının ardından UBP Parti başkanı Hüseyin Özgürgün’den başlayarak Meclise giren diğer Parti başkanları görüşeceğini kaydetti. Kurulacak olan yeni Hükümetin oluşumu, yapılacak olan görüşmelerin ardından belli olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni hükümet kuruluna kadar UBP-DP hükümetinin göreve devam etmesini istedi. KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Akıncı ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu. Başbakan Özgürgün, Seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nin halkın büyük desteğini alarak sandıktan birinci parti olarak çıktığını vurguladı. Özgürgün seçim neticesinin UBP’ye tek başına bir iktidar olanağı vermediğini, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından yeni bir Koalisyonun hükümetinin kurulması için bir sonuca ulaşılacağını söyledi. Başbakan Özgürgün, Seçim sonrası sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı göstermesi gerektiğini, halkın önemli bir çoğunluğunun Ulusal Birlik Partisi’ne Başbakanlık görevini tevdi ettiğinin altını çizdi. Başbakan Hüseyin Özgürgün Ulusal Birlik partisiz hükümet kurma çalışmalarının sivil bir darbe niteliğinde olacağını vurguladı. Gelinen aşamada UBP siz bir koalisyon kurma çalışmalarının halktan itibar görmeyeceğini söyledi. Özgürgün, önemli olan halka hizmet verebilecek uzun ömürlü bir hükümetin kurula bilesi olduğunu, Ulusal Birlik Partisi’nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Öte yandan 7 Ocak Milletvekilliği seçimlerinde Meclise girmeye hak kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Halk Partisi (HP) Toplumlu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) Parti başkanları hükümet kurma çalışmaları kapsamında ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşmede dörtlü koalisyon için resmi görüşmelere başlandığını, yarın sabah genel sekreterlerin başkanlık edeceği üçer kişiden oluşan komitelerin görüşmeye başlayacağını belirtti.

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