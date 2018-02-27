(Görüntülü Haber) Kızlarıyla Erzurum'u gezip, tarihini anlatan kitap yazdı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da öğretmen olan Taner Özdemir, çocuklara okuma ve yazma bilincini kazandırmak için başlattığı proje ile kızları Nazlı Sude (10) ve Aslı Sena Özdemir (9) ile birlikte kitap yazdı. Kızlarıyla Erzurum\'daki tarihi yerleri gezen Taner Özdemir, kendi imkanlarıyla \'Nazlı ile Aslı Erzurum Tarihini Öğreniyor\' ismini verdiği kitabın ilkini çıkardı. Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi\'nde tarih öğretmeni olan Taner Özdemir, 4\'üncü sınıf öğrencisi olan Nazlı Sude ve 3\'üncü sınıf öğrencisi Aslı Sena\'yla birlikte kitap yazmaya karar verdi. Taner Özdemir, kızlarını yanına alarak Erzurum\'un tarihi yerlerini tek tek gezdirdi. Tarihi yerleri gezen baba ve kızları aldıkları notları kitap haline dönüştürdü. Yaklaşık iki yıllık bir çalışma sonucu \'Nazlı ile Aslı Erzurum Tarihini Öğreniyor\' kitabının ilki olan \'Nazlı ile Aslı Kümbet Köyünde\'yi çıkardı. Hikayenin kahramanları Özdemir ailesinin oluşturduğu kitabın son kısmına okuyucuların cevaplandırması için soru kısımları konuldu. Kızları ile kitap çıkarmanın mutluluğunu yaşayan Taner Özdemir, yaşadığı şehrin tarihini bilmeyen çocuk ve gençlerde farkındalık oluşturmak için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Doğum yeri olan Kümbet köyüyle kitaplarının ilk serisini çıkardıklarını belirten Taner Özdemir şunları söyledi: \"Özellikle çocuklarımı seçmemin temel nedeni şuydu: Bizim toplumumuzda çocuklarımız okumuyor, okumadığı gibi de yazmıyorlar. Amacım çocuklarım üzerinden diğer çocukların da böyle bir adım atabileceğini, yazabileceğini, okuduğunu kaleme dökebileceğini ispat edebilmekti. Çok şükür bunu başardık. Kızlarım tarihi yerleri gezerken çok hoşlarına gidiyordu. Kızlarımla gezdiğimiz yerlerde çocuklarım bana sorular sordu, notlar aldık. Ben onları kaleme döktüm, sonra benim yazdıklarımı onlara açıkladım. Onlar beğenmedikleri yerleri yazdılar çizdiler. Kümbet köyü ilk eserimiz. İçerisinde Kümbetli Ahmet Baba\'nın da türbesinin olduğu, Erzurum yemeklerini de tanıttığımız bir bölüm oluşturduk. Yöresel yemekleri tarihi bilgileri derleyerek bir kitap oluşturduk.\" 9 KİTAP DAHA ÇIKARACAK Seri halinde 9 kitap daha çıkarmayı düşündüklerini belirten Taner Özdemir, \"İlkini çıkardık diğerlerini yazdık ama üzerinde bir takım oynamalar yaparak inşallah okuyucularımızla buluşturacağız. Şu an Erzurum tarihini anlatma konusunda bir boşluk var. Çocuklar kendi tarihlerinden haberdar değiller. Ben de kızlarım üzerinden yerel tarihi öğretme projesini başlattım. Yazarken çok güzel şeyler hissettiler. Bazen benim göremediğim şeyleri söylediler. Onları notlarına aldılar. O tarih bilinçleri çok şükür oluştu. Türkiye\'de kendi yaşadığı şehri yazan yerel tarih yazıcıları içerisinde en genç unvana kızlarım sahip olmuş oldu. Okudukları okulda öğrenciler kendi yaşıtlarından çocukların kitap yazdılarını görünce onlar da yazmak ve kitap çıkarmak için büyük bir gayretin içerisine girdiler. Onların yüzündeki sevinci gördüğümde ben hedefime şu an itibariyle ulaşmış sayıyorum. Yeşim Kaymaz diye bir öğrencimizin Tolga Suci diye bir karikatür yapan öğrencimiz ile Naci Elmalı\'nın katkılarını unutmamamız lazım\" dedi. \'KİTAP YAZINCA MUTLU OLDUM\' Yaşıtlarına bol bol kitap okumayı tavsiye eden Nazlı Sude ve Aslı Sena kardeşler ise ilk kitaplarını çıkarmanın mutluluğunu ve heyacanını yaşıyor. Ablası ile tarihi bölgeleri gezince çok mutlu olduklarını belirten Aslı Sena Özdemir, \"Tarihi yerleri çok merak ettiğim için görmek istiyorum. Kitabı yazınca çok mutlu oldum, heyecanlandım. Sınıfta sadece bizim olmamızın ayrı bir keyfi var. Kitap okuma zihni açar yeni kelimeler öğreniriz. Kitabımızı okumalarını tavsiye ediyorum\" dedi.