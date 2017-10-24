(Görüntülü Haber) Kızını okula bırakıp eve dönerken otomobil altında can verdi

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 28 yaşındaki Handan Doğan, iddiaya göre, yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşı tarafına geçmeye çalışınca, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Doğan\'ın, kızını okula bırakıp evine döndüğü bildirildi. Kaza, Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yayalar için kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmek isteyen Handan Doğan, Sercan Y. yönetimindeki 34 UV 6569 plakalı otomobili görmedi. İddiaya göre, genç kadının yola çıktığını son anda gören sürücü de frene basmasına rağmen duramadı ve Doğan\'a çarptı. Handan Doğan, çarpmanın etkisiyle savrularak tramvay hattı inşaatının duvarına çarptı. Ağır yaralanan Doğan, çevredekilerin çağırdığı 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Handan Doğan\'ın, ilkokulda okuyan kızını okula götürdüğü ve evine döndüğü öğrenildi. Handan Doğan’ın cansız bedeni, kaza yerine gelen Adli Tıp Kurumu aracına alınarak morga kaldırıldı. Polis, sürücü Sercan Y.\'yi gözaltına aldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.