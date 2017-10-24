T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kızını okula bırakıp eve dönerken otomobil altında can verdi

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da 28 yaşındaki Handan Doğan, iddiaya göre, yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşı tarafına geçmeye çalışınca, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

24 Ekim 2017 16:41

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 28 yaşındaki Handan Doğan, iddiaya göre, yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşı tarafına geçmeye çalışınca, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Doğan\'ın, kızını okula bırakıp evine döndüğü bildirildi. Kaza, Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yayalar için kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmek isteyen Handan Doğan, Sercan Y. yönetimindeki 34 UV 6569 plakalı otomobili görmedi. İddiaya göre, genç kadının yola çıktığını son anda gören sürücü de frene basmasına rağmen duramadı ve Doğan\'a çarptı. Handan Doğan, çarpmanın etkisiyle savrularak tramvay hattı inşaatının duvarına çarptı. Ağır yaralanan Doğan, çevredekilerin çağırdığı 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Handan Doğan\'ın, ilkokulda okuyan kızını okula götürdüğü ve evine döndüğü öğrenildi. Handan Doğan’ın cansız bedeni, kaza yerine gelen Adli Tıp Kurumu aracına alınarak morga kaldırıldı. Polis, sürücü Sercan Y.\'yi gözaltına aldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğEnver Fatih TIKIRBURSA DHA BURSAHandan DoğanDoğanKaza BursaOsmangaziPanayır MahallesiYolu CaddesiHandan Doğan SercanUVAğırAcil ServisHandan DoğanınAdli Tıp KurumuPolisSercan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24