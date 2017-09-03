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(Görüntülü Haber) Kızını kaçıran baba Alman hükümetinden af istiyor

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- ALMANYA'nın Frankfurt kentinde oturan Hatice-Yılmaz Alp çifti, Alman Hükümetinin koruma altına aldığı kızları 12 yaşındaki Selin Emine Alp'i geçen ay sonunda memleketleri Iğdır'a kaçırdı

03 Eylül 2017 13:44

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- ALMANYA\'nın Frankfurt kentinde oturan Hatice-Yılmaz Alp çifti, Alman Hükümetinin koruma altına aldığı kızları 12 yaşındaki Selin Emine Alp\'i geçen ay sonunda memleketleri Iğdır\'a kaçırdı. Haklarında tutaklama kararı çıkarılan Alp ailesi, Alman Hükümeti\'nden yardım istedi. Olay, 1 Ocak 2016 günü Frankfurt\'ta meydana geldi. Okuluna gitmeden önce yaşına uygun olmayan filmi televizyonda izlerken kendisini gören annesinin kızarak \"Seni akşam babana söyleyeceğim\" sözü üzerine okula giden Selin Emine Alp, öğretmenine, \"Evime gitmek istemiyorum, babamdan korkuyorum\" dedi. Öğretmeni bunun üzerine polisi arayarak durumu anlattı. Okula gelen polisler Selin\'i alıp yurda yerleştirdi ve aileyi de telefonla, \"Siz çocuğunuza iyi bakamıyorsunuz, bundan sonra ona devlet bakacak\" dedi. Yılmaz ve Hatice Alp çifti hukuki süreç başlatarak davaya itiraz etmelerine rağmen çocuklarını alamadı. Alman Hükümeti tarafından alıkonduktan sonra okula gönderilmeyen ve aradan geçen yaklaşık 2 yıl içerisinde ayda bir kere çocuklarını görebilen Alp çifti büyük bir üzüntü yaşarken, ailesinden uzak kalan kızları da iddiaya göre birkaç kez intihar girişiminde bulundu. Son olarak 30 Ağustos günü bileklerini kesen Selin Emine Alp evlerine 5 kilometre uzaklıktaki bir klinikte tedavi altına alındı. Alman yöneticiler aileye kızlarını 2 saat görebileceklerini bildirdi. Hastaneye giden çift kızlarını alarak kendilerine ait Alman plakalı otomobille Türkiye\'ye kaçırdı. Kızını Türk topraklarına soktuğunda derin bir nefes alan Alp çifti memleketleri Iğdır\'a gelerek bir otele yerleşti. Haklarında tutuklama kararı çıkaran Alman Hükümeti\'nden af isteyen baba kızlarından ayrı yaşayamayacaklarını belirtti. 4 çocuk babası 41 yaşındaki Yılmaz Alp, şunları anlattı: \"29 yıldır Almanya\'da yaşıyorum. Frankfurt\'ta taksicilik yapıyorum. Eşim Hatice evde yaşına uygun olmayan dizi filmi izleyen Selin\'e, \'Seni babana söyleyeceğim\' demiş. Kızım da okula gidip bunu öğretmenine anlatmış. Öğretmen de polise haber vermiş. Okula gelen polis kızımı alıp götürmüş. Evi telefonla arayarak, \'Kızınıza bundan böyle Alman hükümeti bakacak. 18 yaşına kadar göremeyeceksiniz\' demişler. Avukat tuttuk, mahkemeye gittik ama sonuç alamadık. Kızım da bizden ayrı kaldığı için bileklerini keserek intihar girişiminde bulunmuş. Götürdükleri bir sağlık kliniğinden kaçırdım. Büyük oğlum Yasin (17) Almanya\'da kaldı, eşim Hateci ve çocuklarım Musa (14), Selin (12) ve Rojin (5) ile birlikte Iğdır\'a geldik. Kimseye yük olmamak için otelde kalıyoruz. Alman Hükümeti\'nden isteğimiz bizi affetmeleri. Her şeyimizi orada bırakıp geldik. Biz geldikten sonra evime gitmişler, kapıyı çalmışlar. Açmadığımız için kapıyı kırarak içeri girmişler. Daha sonra eşim ve benim hakkında tutuklama kararı çıkarmışlar. Almanya\'ya dönersen eşim ve beni hapise atacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'dan yardım bekliyoruz. Bize sahip çıksın.\" Türkçe bilmeyen kızları Selin ise, çok üzgün olduğunu söyledi. Selin, \"Ailemden ayrı kalırsam kendimi öldürürüm\" diye konuştu.

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