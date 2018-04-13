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(Görüntülü Haber) Kızıltepe'de sel

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesi Yaşar köyünde, aşırı yağmur sonrası oluşan selde, ev ve tarlalar su altında kaldı

13 Nisan 2018 17:59

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesi Yaşar köyünde, aşırı yağmur sonrası oluşan selde, ev ve tarlalar su altında kaldı. Kızıltepe ilçesine bağlı Yaşar köyünde dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle bir ev ve çok sayıda tarla su altında kaldı. Aşırı yağış nedeniyle kırsal alanda sel meydana gelirken, Kızıltepe Belediyesi itfaiye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Toprak alanda kanal açan itfaiye ekipleri, suyun dere yatağı istikametine tahliye edilmesini sağladı. Aşırı yağış nedeniyle köyde bulunan bir evi su basarken, vatandaşların yardımı ile sel suları evden tahliye edildi. Sağanak yağışın neden olduğu su taşkını nedeniyle maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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