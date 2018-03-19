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(Görüntülü Haber) Kızılırmak'a atlayan Osman Ertekin'in 4 gün sonra cesedi bulundu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde aşk yaşadığı iddia edilen Belgin Ş

19 Mart 2018 19:41

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra ilçesinde aşk yaşadığı iddia edilen Belgin Ş. (15) ile birlikte Kızılırmak Nehri\'ne atlayan Osman Ertekin\'in (20) cansız bedenine ulaşıldı. Bafra ilçesinde geçen Perşembe akşamı evli ve bir çocuk babası Osman Ertekin ile aşk yaşadığı öne sürülen Belgin Ş., Kızılırmak Nehri\'ne atladı. Bir süre suda çırpınıp yardım çığlıkları atan iki genç, ardından akıntıya kapılarak kayboldu. İtfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin Cuma sabahından itibaren başlattığı arama çalışmalarında Belgin Ş.\'nin cesedi bulundu. Ancak Ertekin\'in izine ulaşılamadı. Günlerdir süren arama çalışmaları bugün sonuç verdi. Osman Ertekin\'in cansız bedeni, Jandarma Özel Arama Kurtarma ekibi tarafından nehre atladıkları yerden 4 kilometre uzaklıkta bataklığa saplanmış şekilde bulundu. Ertekin\'in cansız bedeni, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen ve gözyaşlarına boğulan anne Emine Ertekin, “Oğlumu öldürdüler. Yavrumu öldürdüler” diyerek ağıt yaktı. Anne Ertekin`i yakınları ve jandarma ekipleri sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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