(Görüntülü Haber) Kızılcahamam'da yangın

Nurullah TOSUN KIZILCAHAMAM(Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Kızılcahamam İlçesi\'ne bağlı Yanık Köyü\'nde çocukların yaktıkları ateş sonucu çıkan yangın, giderek büyüdü. Köyün hemen üzerinde devam eden yangına çok sayıda itfaiye ve arazöz müdahalede bulunurken, yaklaşık 5 hektarlık alanda bulunan meşelik yandı. Yangın, Yanık Köyü\'nde, iddiaya göre çocukların ormanlık alana yakın bir yerde yaktıkları ateş sonucu başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Kızılcahamam Orman İşletmesi, Çankırı\'nın Çerkeş İlçesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden gelen itfaiye ve arazözler müdahlede bulunuyor. Yangının, köyün yakınındaki ormanlık alana sıçramaması için müdahalede bulunuliyor. Çıkan yangında 5 hektarlık alanda bulunan meşelikler yandı.