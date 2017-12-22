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(Görüntülü Haber) Kızılcahamam'da çıkan yangında 2 katlı ev kül oldu

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde kullanılmayan 2 katlı boş ev, çıkan yangında kullanılmaz hale dönüştü

22 Aralık 2017 21:28

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Kızılcahamam ilçesinde kullanılmayan 2 katlı boş ev, çıkan yangında kullanılmaz hale dönüştü.

Yangın, öğle saatlerinde Yenice Mahallesi Okul Sokak üzerinde Tahir Yalçın\'a ait kullanılmayan iki katlı evde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.  Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altında alınan yangın sonra ev kullanılmaz hale dönüştü. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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