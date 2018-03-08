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(Görüntülü Haber) Kızılay'ın gönüllü çalışanı

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, evli ve 3 çocuk annesi Dilek Şengül (42), Kızılay şubesinde gönüllü çalışıyor

08 Mart 2018 19:40

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta, evli ve 3 çocuk annesi Dilek Şengül (42), Kızılay şubesinde gönüllü çalışıyor. Gününü ihtiyaç sahibi, hasta insanlara yardım ederek geçiren Dilek Şengül, \"Kadınlar isterse her şeyi başarır\" dedi. Ev kadını Dilek Şengül, ev işlerinden arta kalan zamanını insanlara yardım etmekle geçiriyor. Kızılay Muş Şubesinde gönüllü olarak çalışan Dilek Şengül, kadın kolları binasında saatlerce ihtiyaç sahibi insanlara yardım götürmek için giysileri teker teker ayırıp, kolilere dolduruyor. Şengül, daha sonra kapı kapı dolaraşak kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Doğuştan bedensel engelli 3.5 yaşındaki torunu Duru Melek Şentürk\'ün bakımıyla da yakından ilgilenen Dilek Şentürk, insanlara yardım etmenin kendini çok mutlu ettiğini söyledi. Hastanede tedavi görenleri de ziyaret ettiğini belirten Şentürk, \"Kadın isterse her şeyi başarı. Evde oturmak yerine, çevresine yardımcı olması gerekiyor. Kadın sadece 8 Mart\'ta hatırlanmamalı\" dedi. Dilek Şengül\'ün fedakar biri olduğunu belirten Kızılay Muş Şube Başkanı Cengiz Koç, \"Dilek Hanım kadın kollarında faaliyet gösteriyor, hem de ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunuyor. 3 okuyan çocuğu ve bir de engelli torununun ağır sorumluluğunun olmasına rağmen, hiç sosyal faaliyetlerden geri kalmıyor. Kendisi örnek kadın\" diye konuştu.

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