(Görüntülü Haber) Kızılay'dan mültecilere tekerlekli sandalye

Ömer KOÇ Kamera KAHRAMANMARAŞ-DHA) TÜRK Kızılayı, Kahramanmaraş\'taki konteyner kentte kalan 9 bedensel engelli sığınmacıya tekerlekli sandalye dağıttı. Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Operasyonu Alan Koordinatörü Kadir Akgündüz, Operasyon Yöneticisi Fatih Kökcan ve Kahramanmaraş İl Ekip Başkanı Mustafa Bilici tarafından konteyner kentte ulaştırılan sandalyeler, Dulkadiroğlu Kaymakamı ve Konteyner Kent Yöneticisi Mehmet Türköz, AFAD İl Müdürü Zafer Özcan ve Kızılay yetkililer tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kaymakam Mehmet Türköz, konteyner kentte 25 bin kişilik kampta yaklaşık 24 bin Suriyeli ve Iraklı\'nın kaldığını söyledi. Konteyner kentin gerek içindeki imkanları gerekse de sığınmacılara verilen hizmetlerle küçük bir Anadolu şehri olduğunu belirten Türköz, Sosyal hizmetler konusunda en büyük paydaşımız Kızılay. Kızılay\'ımız bugün kampımızda engelli olan 9 tane ailemizin çocuklarına engelli arabasını takdim ettik. Yanımdaki Saire kızım 14 yıldan beri engelli ve yürüme yetisi yok. En azından anne ve ağabey kucağından ayrı olarak o arabaya binip kamp içinde huzurlu, biraz daha güvenli dolaşmasını sağlamış olacağız dedi. Kadir Akgündüz ise Kızılay olarak sığınamacılara birçok tekerlekli sandalye dağıtımı yaptıklarını ve ilk defa toplu olarak konteyner kentte tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldığını ifade etti. AFAD İl Müdürü Zafer Özcan da, Kızılay ile kardeş kuruluş olduklarını ve birlikte hareket ederek onlara her türlü yardımı sunduklarını kaydetti. Kızılay\'ın dağıtığı tekerlekli sandalyelerden biri Irak\'ın Telafer şehrinden gelen 15 yaşındaki Saire Ali. 1 yaşındayken yapılan yanlış iğne sonrası yatağa mahkum olan küçük kızla kaymakam Mehmet Türköz de yakından ilgilendi. Savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığındıklarını belirten Saire Ali, Türklerden Allah razı olsun. Hep bize yardım ettiler dedi. AFAD\'DAN, KIZILAY\'A TEŞEKKÜR Öte yandan AFAD İl Müdürlüğü, mültecilerle ilgili yürütülen çalışmalarından kendilerine her türlü desteği veren Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Operasyonu Alan Koordinatörü Kadir Akgündüz ile görevlilerine teşekkür belgesi ile plaket verdi.