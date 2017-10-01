(Görüntülü Haber) Kızılay yoğun çalışıyor

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR Kızılay Kan Alma Birimi vatandaştan kan bağışı almaya devam ediyor. Burdur Kızılay Kan Alma Birimi Kızılay genel merkezinin belirlediği kotanın üzerinde kan bağışı alıyor. Kızılay, kamu kurum ve kuruluşları, askeri birlikler, STK\'ların yanı sıra her hafta belirledikleri bir günde Cumhuriyet Meydanı\'nda kurduğu çadırda vatandaştan kan bağışı alıyor. Burdur Kızılay Başkanı İbrahim Ekici, \"Zaman zaman Cumhuriyet Meydanı\'nda, kamu kurum ve kuruluşlarında, STK\'larda, askeri birliklerde kan bağışı alıyoruz. Genel merkezimizin belirlediği kotanın üzerine çıkıyoruz\" dedi. Ekici, kendisinin de düzenli olarak her 3 ayda bir kan verdiğini belirterek, \"Bir ünite kan 3 hayat kurtarır diyerek vatandaşımızı kan alma birimimize bekliyoruz. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşımıza teşekkür ediyorum\" diye konuştu.