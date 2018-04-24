(Görüntülü Haber) Kızılay, Türk ve Suriyeli çocukları buluşturdu

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA) Türk Kızılayı Hatay Toplum Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında düzenlediği etkinlikte Türk ve Suriyeli çocukları buluşturdu. Reyhanlı?da bir çay bahçesinde düzenlenen etkinlikte Türk ve Suriyeli çocuklar palyaço eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı, yapılan yarışmalarda da heyecanlı anlar yaşadı. Çocuklara çeşitli ikramlarında yer aldığı etkinlikte, Türk Kızılayı Hatay Toplum Merkezi saha sorumlusu Ezgi Bulunmaz, amaçlarının 23 Türk ve Suriyeli çocukları bir araya getirmek, kaynaşmalarını sağlamak olduğunu söyleyerek, düzenledikleri etkinlikte katkıda bulunduklarını belirtti.