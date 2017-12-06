(Görüntülü Haber) Kızı için işaret dili öğrendi, onu hayata bağladı

Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA) İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Ayşe Yıldız, doğuştan serebral palsi hastası olan işitme engelli kızı 19 yaşındaki Büşra Yıldız için işaret dilini öğrendi. Kızıyla birlikte semt evindeki kurslara katılan Yıldız, Doktorlar kızım için \'Yürüyemez, konuşamaz, bir köşede minder gibi yaşar\' demişlerdi. Ancak biz birbirimize olan sevgimiz sayesinde bugün kurslara katılıp bir şeyler üretiyoruz dedi. Gaziemir\'de yaşayan Ayşe Yıldız\'ın kızı Büşra Yıldız, serebral palsi hastası ve işitme engelli olarak dünyaya geldi. Kızının hastalığına rağmen umutsuzluğa kapılmayan anne Yıldız, Büşra için yıllarca mücadele verdi. Doktorların \'Yürümez, konuşamaz, bir minder gibi köşe de yaşar\' dediğini belirttiği kızıyla iletişim kurabilmek amacıyla işaret dilini öğrendi. Kızının eğitimine de önem veren Yıldız, evde canı sıkılan Büşra\'nın sosyalleşmesi için onu Atıfbey Mahallesi Cumhuriyet Semtevi\'ne götürdü. Burada anne-kız eğitimlere katılarak hem güzel vakit geçirmeye hem de birlikte ürettikleri ürünleri satarak gelir elde etmeye başladı. Kızının hastalığı sürecinde çok zorluk yaşadığını, ancak ona olan sevgisiyle zorlukların üstesinden geldiğini belirten anne Yıldız, Büşra doğuştan serebral palsi hastası ve işitme engelli. Hastalığını atlattık. Doktorlar yürümez, konuşmaz dediler. Ama yürüyor, kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Günlük ihtiyaçlarını görebiliyor. Hatta zaman zaman bana yardımcı bile oluyor. Büşra\'yla güzel hayatımız var. Birlikte bu semt evine geliyoruz. Uzun zamandır buraya gelmeyi düşünüyorduk. Belediye Başkanımız bize böyle bir fırsat sununca semt evine geldik. Kızım için de iyi oldu. Kızımın el becerisi gelişti. Onunu için güzel bir aktivite oldu. Ortam güzel, etkinlikler güzel. Büşra burayı çok seviyor dedi. KIZIM HAYATA YENİDEN TUTUNDU Kızının kursu çok sevdiğini ve her geçen gün kendini geliştirdiğini söyleyen Yıldız, Buraya geldikten sonra hayatımızda güzel değişiklikler oldu. Bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Öğrendiklerimi kızıma öğretiyorum. Yeni arkadaşlıklar edindik. Aynı zamanda kendi ürettiğimiz ürünleri satarak gelir elde ediyoruz. Büşra buraya çok bağlı, çok seviyor. Burada yatma imkanı olsa, burada kalır. Doktorların bize söylediklerini, Büşra azmiyle boşa çıkardı. Bir köşede minder gibi yaşayacağını söylediler. \'Acıktığını susadığını bilmez\' dediler. Büşra kurs sayesinde hayatı seven bir insan oldu. Hayata yeniden tutundu. Eskiden çekingendi ama şimdi buradaki kadınlarla iyi arkadaş oldu. Becerili bir çocuk oldu diye konuştu. Atıfbey Mahallesi Cumhuriyet Semtevi Eğitmeni Ayfer Gündoğan ise şunlanı söyledi Büşra benim engelli bir kursiyerim. Annesiyle birlikte kursumuza katıldı. İlk geldiğinde çok çekingen bir çocuktu. Göz teması bile kurmuyordu. Boya yapmaktan çok zevk alıyor. Daha sonra buradaki kadınlarla arkadaş oldu. Sabahları erkenden kalkıp buraya gelmek istiyor. Mutlu olduğu yüzünün gülmesinden de anlaşılıyor. Aynı zamanda buradaki çalışmalara katılarak çok ilerlemeler kaydetti. Bunun ailesi de farkında. O bizi çok seviyor, bizde onu çok seviyor. O bizim gözbebeğimiz.