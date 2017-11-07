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(Görüntülü Haber) Kız yurdundaki 'Samara' korkusunda 3 şüpheli ifade verdi (4)

ÖĞRENCİLERLE AİLELERİN TEDİRGİNLİĞİ SÜRÜYOR Karaman'da, Nefise Sultan Kız Yurdu'nda öğrencilerin korku yaşamasına neden olan olayın, diğer öğrencilerin yaptığı 'şaka' olduğu ortaya çıkarken, bazı öğrencilerle velilerin tedirginliği geçmedi

07 Kasım 2017 20:51

ÖĞRENCİLERLE AİLELERİN TEDİRGİNLİĞİ SÜRÜYOR Karaman\'da, Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda öğrencilerin korku yaşamasına neden olan olayın, diğer öğrencilerin yaptığı \'şaka\' olduğu ortaya çıkarken, bazı öğrencilerle velilerin tedirginliği geçmedi. Yaşadıkları olayın şakadan ibaret olmadığını savunan öğrenci Berfin Fındık, \'Biz inanmıyoruz, böyle bir şey olduğuna; çünkü 1 ay boyunca her gün bir şaka yapılmaz. Biz, sürekli gece saat 03.00\'ten 06.00\'ya kadar yatağımızdan çığlık sesleriyle sıçrayarak, uyandık. Olayı kaç defa yurt idaresine bildirmemize rağmen onlar da ilk başta \'şaka\' olduğunu söyleyip, inanmadılar ve iş büyüyünce, ciddileşince ilgilendiler\'\' dedi. Birçok öğrencinin yurdu terk ettiğini söyleyen Fındık, \'\'Yurdumuzu polis bekliyor. Birçok kişi, yurdu boşalttı. Bazıları, yurttan kayıtlarını aldı. Sınav zamanı olmasına rağmen bazı arkadaşlarımız, yaşadığımız olaylar nedeniyle okula gitmeyip, ailesinin yanına gitmek zorunda kaldı\'\' diye konuştu. Olayın \'şaka\' olduğu söylense de buna inanmadıklarını dile getiren öğrencilerden Zehra Gökteke ise şunları söyledi: \'\'Yurttaki olayların \'şaka\' olduğu söylense de biz, şaka olduğunu düşünmüyoruz. Yurdun içine güvenlik kamerası takılması gerekirdi; ama olaylardan sonra güvenlik kameraları, yeni takılıyor. Şaka olsa bu kadar büyütecek bir şey olmazdı. Şaka olduğunu düşünmüyoruz. Hiçbir yetkili de bizlere bu olayı \'Şu şaka olarak yapmış\' demiyor ya da kimin yaptığını söylemiyor. Yapan kişiye de gereken ceza verilmelidir.\'\' Öte yandan olayın ardından bugün yurt binası dışında bulunan güvenlik kameralarının sayısı, artırılırken, yurdun içine de kameraların takılmaya başlandığı belirtildi. Bugün de bazı öğrencilerin valizleriyle yurdu terk ettiği görüldü.

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