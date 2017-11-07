(Görüntülü Haber) Kız yurdundaki 'Samara' korkusunda 3 şüpheli ifade verdi (3)
PANİK ANLARI KAMERADA
KARAMAN,(DHA) Karaman'da, Nefise Sultan Kız Yurdu'nda öğrencilerin korku yaşamasına neden olan olayla ilgili soruşturma sürerken yaşanan panik anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
07 Kasım 2017 20:45
PANİK ANLARI KAMERADA
KARAMAN,(DHA) Karaman\'da, Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda öğrencilerin korku yaşamasına neden olan olayla ilgili soruşturma sürerken yaşanan panik anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
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