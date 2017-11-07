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(Görüntülü Haber) Kız yurdundaki 'Samara' korkusunda 3 şüpheli ifade verdi (3)

PANİK ANLARI KAMERADA KARAMAN,(DHA) Karaman'da, Nefise Sultan Kız Yurdu'nda öğrencilerin korku yaşamasına neden olan olayla ilgili soruşturma sürerken yaşanan panik anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

07 Kasım 2017 20:45

PANİK ANLARI KAMERADA KARAMAN,(DHA) Karaman\'da, Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda öğrencilerin korku yaşamasına neden olan olayla ilgili soruşturma sürerken yaşanan panik anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

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PANİK ANLARI KAMERADA KARAMANDHA Karaman Nefise Sultan Kız Yurdu

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