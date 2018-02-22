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(Görüntülü Haber) Kız öğrenci yurdunda doğal afet tatbikatı

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 'Afete Hazır Osmaniye' projesi kapsamında, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda eğitim ve doğal afet tatbikatı yapıldı

22 Şubat 2018 16:22

İbrahim EMÜL OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından \'Afete Hazır Osmaniye\' projesi kapsamında, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu\'nda eğitim ve doğal afet tatbikatı yapıldı. Eğitim Uzmanı Ekrem Küpelioğlu tarafından yurt öğrenci ve çalışanlarına sunum eşliğinde Doğal Afet konulu eğitim verildi. Ardından Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin, yangına müdahale, yangın söndürme cihazlarının kullanımı, rüzgar yönünün belirlenmesi ve yangına müdahalede ilk dakikaların önemi konularında bilgi aktardı. Ardından yurt bahçesinde benzin yardımıyla yakılan ateş ilk önce itfaiye ekipleri, ardından öğrenciler tarafından söndürüldü. Daha sonra senaryo gereği, yurt binasının 3\'üncü katında yangın nedeni ile mahsur kalan bir öğrenci Osmaniye AFAD ve Osmaniye İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye ekibi yangın tatbikatı yaparak teorikteki bilgilerin, uygulamaya dönüşmesine katkıda bulundu. Son olarak ise öğrencilere olası bir deprem durumunda nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgiler verilerek, deprem tatbikatı yapıldı. Çalınan sirenle birlikte başlayan tatbikatta, sarsıntının geçmesi beklendi, hemen ardından binadakiler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

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