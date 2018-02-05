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(Görüntülü Haber) Kız kardeşleri ayıran kaza öncesi yolcular, midibüs değiştirmiş

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, üniversite öğrencisi Melike Aygün'ün (19) öldüğü, kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 28 kişinin yaralandığı kazada, yolcuların, bindikleri midibüs arıza yapınca, gelen başka bir midibüse aktarma yapt

05 Şubat 2018 17:49

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, üniversite öğrencisi Melike Aygün\'ün (19) öldüğü, kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 28 kişinin yaralandığı kazada, yolcuların, bindikleri midibüs arıza yapınca, gelen başka bir midibüse aktarma yaptıkları ortaya çıktı. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Zonguldak- Ankara karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Ereğli\'den Karabük\'e giden S.B. (55) yönetimindeki 67 AS 262 plakalı yolcu midibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Karabük Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğrencisi Melike Aygün yaşamını yitirdi. Aynı bölümde okuyan kız kardeşi Mine Aygün\'ün (18) de aralarında bulunduğu 28 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 24\'ü, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Mine Aygün ile diğer 3 yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Alaplı\'dan kalkan midibüsün Sapça tüneli mevkiinde arızalandığı, yolcuların gelen midibüse aktarıldığı, yaklaşık 10 kilometre sonra da kazanın meydana geldiği ortaya çıktı. KIZ KARDEŞLER TATİLİN ARDINDAN OKULA DÖNÜYORDU Aile yasa boğulurken, hastane morgunda kızının cenazesini teslim almak için bekleyen baba İlyas Aygün, Melike\'nin 4 çocuğundan en büyüğü olduğunu belirterek, \"Alaplı\'da oturuyoruz. Kızlarım tatilden okula dönüyordu. Kızımın geleceği vardı, hayalleri vardı. Şikayetçiyim. Başkalarının canı yanmasın. Benim canım gitti\" diye konuştu. Melike Aygün\'ün cenazesi ikindi namazının ardından Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyünde toprağa verilecek.

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