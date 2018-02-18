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(Görüntülü Haber) Kız kardeşi ve eniştesini öldürdükten sonra intihar etti

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KANLI BİTTİ: 3 ÖLÜ Sakarya'nın Hendek ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Mithat Memiş, kız kardeşi ve eniştesini av tüfeğiyle vurup öldürürken, bir eniştesini de yaralayıp aynı silahla kendisini de vurup intihar et

18 Şubat 2018 11:40

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KANLI BİTTİ: 3 ÖLÜ Sakarya\'nın Hendek ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Mithat Memiş, kız kardeşi ve eniştesini av tüfeğiyle vurup öldürürken, bir eniştesini de yaralayıp aynı silahla kendisini de vurup intihar etti. Olay saat 23.00 sıralarında, Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Mithat Memiş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kız kardeşi ve enişteleri ile kavga etti. Yaşadığı evden av tüfeğini alarak geri dönen Mithat Memiş, kız kardeşi Fikriye Memiş, eniştesi Ömer Memiş ve diğer eniştesi Ahmet Memiş\'e doğru defalarca ateş etti. Ömer Memiş ile eşi Fikriye Memiş olay yerinde hayatını kaybederken, diğer eniştesi Ahmet Memiş ise yaralandı. Mithat Memiş daha sonra olayın yaşandığı evin yanındaki evine giderek kendisini de aynı silahla vurup intihar etti. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Ahmet Memiş\'i Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri her iki evde incelemelerde bulundu. Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de olay yerine gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin yakınları olay yerine gelirken, büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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