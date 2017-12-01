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(Görüntülü Haber) Kız çocuğuna taciz şüphelisini dövüp, polise teslim ettiler

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA'da vatandaşlar, mendil satan 12 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna tacizde bulunduğunu iddia ettikleri 20 yaşındaki Suriyeli genci, dövüp polise teslim etti

01 Aralık 2017 15:04

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA\'da vatandaşlar, mendil satan 12 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna tacizde bulunduğunu iddia ettikleri 20 yaşındaki Suriyeli genci, dövüp polise teslim etti. Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar Suriyeli ismi öğrenilemeyen bir gencin, mendil satan Suriyeli kız çocuğunu kandırıp karanlık sokağa götürerek tacizde bulunduğunu gördü. Vatandaşlar, Suriyeli genci tartaklayıp polise ihbarda bulundu, ardındanda gelen polislere teslim etti. Suriyeli genç, polis merkezine götürülürken, kız çocuğu ise ailesine teslim edildi.

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