(Görüntülü Haber) Kız arkadaşıyla tartıştı, hastanenin çatı katından atladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, özel bir hastanenin kantininde çalışan Hasan Gök (24), iddiaya göre kız arkadaşıyla tartıştığı için çalıştığı hastanenin çatı katından aşağı atladı. Bahçe şemsiyenin üzerine düşen Gök\'ün, durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay saat 17.15 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Seyh Şamil Mahallesi Dosteli Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel bir hastanenin kantininde çalışan Hasan Gök, iddiaya göre kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra 4 katlı hastanenin çatı katına çıktı. Arkadaşlarının ikna çabalarına rağmen Gök, kendisini boşluğa bıraktı. Bahçe şemsiyenin üzerine düşen Gök, ağır yaralandı. Hastane personeli tarafından acile alınan Gök\'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.